Memphis pode encerrar jejum do Corinthians na Copa do Mundo; saiba

Memphis Depay carrega em seus pés a chance de quebrar um incômodo tabu histórico para a torcida do Corinthians na Copa do Mundo. Como o holandês é o único representante do clube paulista no torneio deste ano, a responsabilidade de encerrar o jejum alvinegro recai inteiramente sobre ele.

Desde 2006, nenhum atleta contratado pelo Timão balança as redes no principal campeonato do planeta. Na ocasião, Tevez marcou na goleada por 6 a 0 da Argentina sobre a Sérvia, ainda na fase de grupos daquela edição.

Caso o torcedor queira restringir essa estatística apenas à Seleção Brasileira, o hiato se mostra ainda mais dramático e evoca memórias antigas. O lendário meio-campista Sócrates foi o último corintiano a marcar com a amarelinha em um Mundial, lá no ano de 1982.

Naquela oportunidade, o Doutor anotou dois gols na campanha da mítica equipe dirigida por Telê Santana: o primeiro na vitória de estreia contra a União Soviética por 2 a 1, e o segundo na dolorosa eliminação por 3 a 2 diante da Itália. Desde o início da história das Copas, 26 jogadores vestiram a camisa de suas seleções enquanto defendiam as cores do clube do Parque São Jorge.

Memphis ainda é dúvida

Apesar da grande expectativa que cerca a participação do camisa 10, o momento atual exige certa cautela, uma vez que o técnico da Holanda utilizou o atacante apenas como opção no banco de reservas durante os dois últimos amistosos preparatórios antes da estreia contra o Japão.

LEIA MAIS: Corinthians ganha nova data para quitar dívida com Talleres por Garro



Além disso, Memphis busca reencontrar o seu melhor ritmo de jogo após enfrentar problemas físicos recentes no Brasil. O jogador soma apenas um gol e uma assistência em 14 partidas com a camisa do Corinthians na temporada atual, um rendimento diretamente afetado por uma lesão muscular na coxa direita que interrompeu suas atividades e o afastou dos gramados por cerca de dois meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.