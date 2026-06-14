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Presidente da Federação Marroquina provoca Yamal e sonha com final contra Espanha

CHATTANOOGA, TENNESSEE - JUNE 13: Lamine Yamal of Spain walks to the bus to head to Atlanta at Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown on June 13, 2026 in Chattanooga, Tennessee. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
CHATTANOOGA, TENNESSEE - JUNE 13: Lamine Yamal of Spain walks to the bus to head to Atlanta at Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown on June 13, 2026 in Chattanooga, Tennessee. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) -

Um dia depois do empate por 1 a 1 com o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, Marrocos voltou a chamar atenção fora das quatro linhas. Animado com o desempenho da seleção, o presidente da Federação Marroquina, Fouzi Lekjaa, já projetou voos mais altos e até falou em uma possível final do torneio.

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Ao comentar a campanha da equipe, o dirigente fez uma provocação bem-humorada ao jovem atacante Lamine Yamal, que tinha a possibilidade de defender Marrocos, mas optou por atuar pela Espanha.

“Agora espero que a gente encontre a Espanha na final da Copa do Mundo para descobrir se o Lamine tomou a decisão certa”, afirmou o presidente.

A declaração faz referência às origens marroquinas do jogador do Barcelona. Nascido na Espanha, Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense. Antes de sua escolha definitiva pela seleção espanhola, a federação de Marrocos tentou convencê-lo a representar o país africano.

A situação não seria incomum para a seleção marroquina. Nos últimos anos, o país passou a contar com diversos atletas nascidos no exterior, mas com vínculos familiares com Marrocos. Na partida contra o Brasil, inclusive, a equipe estabeleceu um marco inédito na história das Copas do Mundo. Isto porque o time teve, ao mesmo tempo, 11 jogadores em campo que nasceram fora do país que representam.

Em 2022, quando terminou na quarta colocação e eliminou seleções como Espanha e Portugal, Marrocos fez história. Agora, a seleção africana sonha em repetir o protagonismo e brigar novamente entre os principais candidatos ao título.

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