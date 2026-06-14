Presidente da Federação Marroquina provoca Yamal e sonha com final contra Espanha

Um dia depois do empate por 1 a 1 com o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, Marrocos voltou a chamar atenção fora das quatro linhas. Animado com o desempenho da seleção, o presidente da Federação Marroquina, Fouzi Lekjaa, já projetou voos mais altos e até falou em uma possível final do torneio.

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Ao comentar a campanha da equipe, o dirigente fez uma provocação bem-humorada ao jovem atacante Lamine Yamal, que tinha a possibilidade de defender Marrocos, mas optou por atuar pela Espanha.

“Agora espero que a gente encontre a Espanha na final da Copa do Mundo para descobrir se o Lamine tomou a decisão certa”, afirmou o presidente.

A declaração faz referência às origens marroquinas do jogador do Barcelona. Nascido na Espanha, Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense. Antes de sua escolha definitiva pela seleção espanhola, a federação de Marrocos tentou convencê-lo a representar o país africano.

A situação não seria incomum para a seleção marroquina. Nos últimos anos, o país passou a contar com diversos atletas nascidos no exterior, mas com vínculos familiares com Marrocos. Na partida contra o Brasil, inclusive, a equipe estabeleceu um marco inédito na história das Copas do Mundo. Isto porque o time teve, ao mesmo tempo, 11 jogadores em campo que nasceram fora do país que representam.

Em 2022, quando terminou na quarta colocação e eliminou seleções como Espanha e Portugal, Marrocos fez história. Agora, a seleção africana sonha em repetir o protagonismo e brigar novamente entre os principais candidatos ao título.

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