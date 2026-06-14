Saiba a relação entre o Brasil e o cantor Travis Scott, fã de Vini Jr

A estreia do Brasil na Copa do Mundo, no sábado (13), em Nova Jersey, teve um protagonista inesperado fora das quatro linhas. Travis Scott acompanhou a partida contra o Marrocos no MetLife Stadium e atraiu atenção ao surgir com a camisa da Seleção Brasileira, interagindo com torcedores e acompanhando cada lance com entusiasmo.

O momento mais comentado ocorreu no gol de empate de Vini Jr. O rapper celebrou de forma efusiva, reforçando uma conexão que ultrapassa o ambiente esportivo e já se transformou em uma relação próxima com o atacante brasileiro.

Esse vínculo, inclusive, começou a ganhar forma quando Vini Jr presenteou Travis com uma camisa da Seleção autografada, acompanhada da mensagem “Somos família”. A partir daí, a relação entre os dois cresceu.

Em 2025, o cantor fez uma viagem do artista ao Rio para participar da festa de aniversário do jogador. O evento acabou criando uma dor de cabeça jurídica para Vini, que foi processado por perturbação do sossego. O caso, porém, foi posteriormente arquivado.

A parceria, portanto, também chegou ao ambiente comercial. Travis Scott e Vini Jr apareceram juntos em uma campanha do Alverca, clube português do qual o brasileiro é sócio, reforçando a mistura entre marketing esportivo e cultura pop.

A atriz Maisa Silva registrou um encontro rápido com o rapper, ao gritar “Vai, Brasil!”, sendo respondida por ele com um cumprimento direto, em um gesto que viralizou entre torcedores e fãs.

Brasil, país estratégico para o cantor

O rapper, aliás, já havia consolidado uma forte presença no Brasil. O país ocupa hoje o segundo lugar no ranking de consumo de sua música no Spotify, atrás apenas dos Estados Unidos.

Essa popularidade se refletiu em suas passagens pelo país. Na estreia no Primavera Sound de 2022, a intensidade do público chegou a provocar o desabamento de parte da estrutura da área VIP. Mais tarde, Travis voltou ao Brasil em grandes eventos como o Rock in Rio de 2024 e o The Town de 2025.

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