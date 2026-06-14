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Real Madrid acerta contratação de Cucurella junto ao Chelsea, diz jornalista

Real Madrid acerta contratação de Cucurella junto ao Chelsea, diz jornalista
Real Madrid acerta contratação de Cucurella junto ao Chelsea, diz jornalista -

O Real Madrid está perto de fechar mais um reforço para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, Marc Cucurella deve trocar o Chelsea pelo clube espanhol em uma negociação que gira em torno de 50 milhões de euros (R$ 294 milhões).

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O lateral-esquerdo era um pedido de José Mourinho, que vê no espanhol uma opção importante para disputar posição com Álvaro Carreras no setor. As conversas entre Real Madrid e Chelsea já avançaram, e as partes chegaram a um acordo verbal. O jogador também aprovou a transferência. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça após a Copa do Mundo de 2026.

A possível chegada de Cucurella deve provocar mudanças no elenco merengue. Fran García e Ferland Mendy aparecem como os principais candidatos a deixar o clube na próxima janela de transferências.

A negociação surpreende o mercado espanhol, já que o nome do defensor vinha sendo associado ao Atlético de Madrid. Além disso, o clube colchonero também monitora Maxi Araújo, do Sporting, para a lateral esquerda.

Aos 27 anos, Cucurella defende o Chelsea desde 2022, quando deixou o Brighton em uma transferência milionária. Com contrato válido até 2029, o jogador demonstrava interesse em retornar ao futebol espanhol. Além disso, nos últimos meses, a imprensa local também chegou a relacioná-lo ao Barcelona.

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