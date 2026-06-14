Real Madrid acerta contratação de Cucurella junto ao Chelsea, diz jornalista

O Real Madrid está perto de fechar mais um reforço para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, Marc Cucurella deve trocar o Chelsea pelo clube espanhol em uma negociação que gira em torno de 50 milhões de euros (R$ 294 milhões).

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O lateral-esquerdo era um pedido de José Mourinho, que vê no espanhol uma opção importante para disputar posição com Álvaro Carreras no setor. As conversas entre Real Madrid e Chelsea já avançaram, e as partes chegaram a um acordo verbal. O jogador também aprovou a transferência. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça após a Copa do Mundo de 2026.

A possível chegada de Cucurella deve provocar mudanças no elenco merengue. Fran García e Ferland Mendy aparecem como os principais candidatos a deixar o clube na próxima janela de transferências.

A negociação surpreende o mercado espanhol, já que o nome do defensor vinha sendo associado ao Atlético de Madrid. Além disso, o clube colchonero também monitora Maxi Araújo, do Sporting, para a lateral esquerda.

Aos 27 anos, Cucurella defende o Chelsea desde 2022, quando deixou o Brighton em uma transferência milionária. Com contrato válido até 2029, o jogador demonstrava interesse em retornar ao futebol espanhol. Além disso, nos últimos meses, a imprensa local também chegou a relacioná-lo ao Barcelona.

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