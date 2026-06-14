Holanda x Japão, AO VIVO, com comentários e estatísticas às 16h

Holanda e Japão se enfrentam neste domingo, 14/6. O duelo acontece às 17h (de Brasília) pela primeira rodada do Grupo F, o mesmo de Suécia e Tunísia. Mas, desde 15h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Cesar Tavares estará no comando, com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni com as reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste jogo com a Voz do Esporte (de Brasília).

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