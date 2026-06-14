Federações detonam fala de presidente da Uefa: “Profunda decepção”

As federações de futebol de diversos países africanos, além de Curaçao, Haiti e Uzbequistão, divulgaram neste domingo uma forte nota de repúdio contra declarações do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. O dirigente minimizou o valor de algumas seleções na Copa do Mundo ao classificar determinadas partidas como “desinteressantes”.

A reação ocorreu em meio ao debate sobre a ampliação do torneio para 48 seleções e às recentes polêmicas envolvendo a entidade europeia. O posicionamento das federações, inclusive, reforça que nenhuma partida da competição pode ser tratada como irrelevante.

“As federações de futebol de Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão, Congo, Haiti, Argélia, Tunísia, Marrocos, Egito, Gana, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul expressam sua profunda decepção após as recentes declarações do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, a respeito da expansão da Copa do Mundo da Fifa e da classificação de diversas partidas como desinteressantes”, diz, portanto, um trecho do texto divulgado.

Além disso, as federações criticaram diretamente a fala de Ceferin. Argumentaram que qualquer tentativa de reduzir a importância de determinadas seleções desconsidera anos de investimento e sacrifício no desenvolvimento do futebol,

“Para os nossos países, porém, nenhuma partida da Copa do Mundo da Fifa é insignificante. Para os nossos países, a classificação para a Copa do Mundo da Fifa representa uma conquista histórica e a realização de um sonho compartilhado por gerações”, completa o comunicado.

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