Ex-atacante Jô é preso por dívida de pensão alimentícia em Belo Horizonte

O ex-jogador Jô, de 39 anos, foi preso na madrugada deste domingo (14), em Belo Horizonte, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Nesse sentido, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) localizou o ex-atacante em uma boate no bairro Castelo, na região da Pampulha. A informação é do portal “Itatiaia”.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Alves de Assis Silva tinha um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Após a abordagem, os policiais o prenderam e o encaminharam às autoridades competentes.

Esta é a quinta vez que Jô acaba preso pelo mesmo motivo. A ordem judicial está ligada a um processo movido por uma ex-companheira, que cobra uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 220.744,57.

Em maio de 2024, quando defendia o Amazonas, a Justiça determinou sua prisão em Campinas. No mesmo ano, em dezembro, policiais o prenderam em Contagem, Minas Gerais, enquanto atuava pelo Itabirito.

Em junho de 2025, agentes voltaram a prendê-lo, desta vez no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Meses depois, em novembro, policiais realizaram a quarta prisão do ex-atacante em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Relembre a carreira

Revelado pelo Corinthians, o ex-atacante construiu uma carreira de destaque no futebol brasileiro e internacional. O atleta passou três vezes pelo clube paulista e conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro de 2005 e 2017, além do Campeonato Paulista de 2003 e 2017.

Por fim, o ex-jogador também defendeu o Atlético Mineiro, onde participou das campanhas vitoriosas da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014. No exterior, vestiu a camisa do Manchester City, Everton-ING, CSKA, da Rússia, e Galatasaray, da Turquia. Além disso, atuou pela Seleção Brasileira, presente na lista da Copa do Mundo de 2014.

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