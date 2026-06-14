De Bruyne aposta em Doku para recolocar Bélgica entre as protagonistas da Copa

A geração de ouro da Bélgica ficou para trás, mas a seleção aposta em novos talentos para voltar ao protagonismo internacional. Kevin De Bruyne, que completa 35 anos no fim do mês e figura entre os jogadores mais experientes do elenco, acredita nesse processo de renovação. Em entrevista, o meia apontou Jérémy Doku, de 24 anos e destaque do Manchester City, como uma das principais esperanças belgas para surpreender na Copa do Mundo.

“Jeremy Doku teve um ótimo ano no City. É impossível marcá-lo no mano a mano durante 90 minutos. Ele também se tornou mais eficiente, escolhe melhor seus momentos. Marca mais gols e dá mais assistências. Se quisermos fazer um torneio de alto nível, precisaremos de um bom Jeremy. Gosto de jogar com ele, facilita minha vida”, frisou.

“Os primeiros jogos de um torneio são sempre difíceis, a experiência me ensinou isso. Foi o mesmo nos torneios anteriores. O Egito será um adversário duro; eles são uma equipe física, então haverá poucas brechas. Mas estaremos preparados”, disse. Esperança na renovação

Embora participe de seu segundo Mundial, Doku chega à competição em um cenário diferente. Na edição de 2022, no Qatar, ele tinha apenas 20 anos e entrou em campo somente nos minutos finais da última partida da Bélgica, eliminada ainda na fase de grupos.

Companheiro de De Bruyne no Manchester City até a transferência do veterano para o Napoli, em 2025, Doku viveu a melhor temporada de sua carreira pelo clube inglês, com oito gols e 11 assistências.

Por fim, a Bélgica estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), diante do Egito. De Bruyne destacou a importância do primeiro compromisso e analisou o confronto contra Mohamed Salah, antigo rival dos tempos de Premier League pelo Liverpool.

“Vai ser ótimo rever Mo Salah e Marmoush (seu ex-companheiro de equipe no City) para o jogo contra o Egito. Joguei contra o Mo por tantos anos, nossos filhos também estudaram na mesma escola na Inglaterra, então…”, completou.

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