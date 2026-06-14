Bap faz ameaça sobre possível compra da SAF do Vasco: “Se forçar a barra, vamos à Justiça”

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, elevou o tom da discussão sobre a possível venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco da Gama ao afirmar que pode levar o caso à Justiça. A negociação envolve Marcos Faria Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa.

Bap contestou a operação e apontou possíveis irregularidades na estrutura do negócio. Ele destacou, principalmente, o que considera um potencial conflito de interesses, já que a família da dirigente palmeirense mantém forte influência no cenário financeiro do futebol brasileiro.

“Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça novamente. Porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, é importante estar em uma situação melhor. Não é legal”, disse em entrevista ao Charla Podcast.

Além disso, o dirigente rubro-negro relacionou a operação a um empréstimo anterior feito ao Vasco pela Crefisa, no valor de cerca de R$ 80 milhões, e questionou as garantias exigidas no acordo. Para ele, o modelo da negociação levanta dúvidas sobre a lisura do processo.

Pedrinho rebate

Em resposta indireta às críticas, o presidente do Vasco, Pedrinho, rebateu a posição do Flamengo. Ele afirmou que o clube tem autonomia para decidir suas operações financeiras. Ele também ironizou o questionamento sobre quem poderia opinar sobre as decisões internas da SAF cruz-Maltina.

Inclusive, Leila Pereira já confirmou publicamente que seu enteado conduz conversas para a compra da SAF do Vasco, mas reforçou que não participa das negociações e que ele atua de forma independente em seus negócios.

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