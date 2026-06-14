Bayern se movimenta para renovar com Olise e afastar interesse do Real Madrid

O Real Madrid segue atento ao mercado, mas o Bayern de Munique já trabalha para evitar qualquer investida por um de seus principais jogadores: Michael Olise. O atacante francês despertou interesse nos bastidores do clube espanhol nos últimos meses, chegando a ser monitorado de perto, embora a grande oferta prometida pelo presidente Florentino Pérez tenha sido direcionada a Julián Álvarez.

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De acordo com informações divulgadas pelo jornal alemão Bild, neste domingo (14), o Bayern prepara uma proposta de renovação para ampliar o vínculo de Olise até junho de 2031. Para convencer o jogador a permanecer, a diretoria está disposta a oferecer um dos contratos mais valiosos do elenco.

A proposta prevê um salário anual de cerca de 25 milhões de euros (R$ 147 milhões). Esse valor que colocaria o francês no mesmo patamar de Harry Kane e Jamal Musiala entre os atletas mais bem remunerados do clube. Além disso, o novo acordo incluiria um bônus de assinatura estimado em 22 milhões de euros (R$ 130 milhões).

A estratégia lembra o movimento feito pelo Bayern em anos anteriores para assegurar a permanência de Alphonso Davies. Na ocasião o lateral canadense também aparecia na lista de possíveis reforços do Real Madrid.

Olise vive uma fase de destaque no futebol alemão. Na temporada 2025/26, ajudou o Bayern a conquistar a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha. Individualmente, terminou o Campeonato Alemão como líder em assistências, com 21 passes para gol, além de marcar 15 vezes. Na Champions, contribuiu com mais cinco gols e sete assistências, consolidando-se como uma das principais peças da equipe.

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