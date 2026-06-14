Torcida da Holanda faz festa em Dallas antes da estreia na Copa do Mundo

A Holanda está pronta para estrear na Copa do Mundo 2026. Assim, a equipe comandada por Ronald Koeman enfrenta o Japão neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos.

Mesmo horas antes do apito inicial, a torcida holandesa já tomou as ruas da cidade. Em vídeo divulgado nas redes sociais da seleção, centenas de fãs aparecem reunidos, com cantos, danças e muita festa para apoiar a equipe na abertura da campanha no Mundial.

Dessa forma, a celebração também contou com a presença de ex-jogadores que marcaram época pela seleção. Klaas-Jan Huntelaar e Tim Krul, integrantes do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2014, participaram do evento e se juntaram aos torcedores.

Nas redes sociais, a seleção da Holanda ainda mostrou detalhes da estrutura preparada para receber os fãs próximos ao estádio, algo que reforça o clima de expectativa para a estreia.

Busca pelo título inédito

A Holanda busca um feito inédito na história: conquistar seu primeiro título mundial. Afinal, a seleção terminou como vice-campeã em três oportunidades, nas edições de 1974, 1978 e 2010. Na Copa do Qatar, em 2022, caiu nas quartas de final após perder para a Argentina, que conquistou o título dias depois, nos pênaltis.

No ciclo para o Mundial de 2026, o principal resultado da seleção foi a campanha na Eurocopa de 2024, quando alcançou as semifinais. Por fim, liderada por Memphis Depay, do Corinthians, a equipe tenta iniciar a competição com uma vitória diante dos japoneses.

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