Mourinho quer ex-jogador do Real Madrid para reforçar comissão técnica

José Mourinho pode ganhar um velho conhecido como reforço fora das quatro linhas no Real Madrid. De acordo com informações divulgadas pelo jornal AS, o treinador português vê em Sami Khedira o nome ideal para integrar sua comissão técnica e já iniciou contatos com o ex-meio-campista para apresentar o projeto.
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O comandante merengue pretende cercar-se de profissionais de confiança nesta nova passagem pelo clube e também deseja contar com alguém que tenha forte identificação com o Real Madrid. Nesse cenário, Khedira surgiu como uma das principais opções analisadas pelo treinador.
A escolha, porém, representa uma aposta. Desde que encerrou a carreira como jogador, o alemão não trabalhou como técnico ou auxiliar. Nos últimos anos, ele construiu uma trajetória na televisão alemã, tornando-se uma das vozes mais conhecidas na análise de partidas e competições internacionais.
Nos bastidores, Mourinho aguarda a resposta do ex-volante, que ainda avalia a possibilidade de iniciar uma nova etapa no futebol. Caso aceite o convite, Khedira dará seus primeiros passos em uma comissão técnica justamente no clube onde viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira.
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