Após 7 a 1, Alemanha passa o Brasil em número de gols na história das Copas

A goleada sobre Curaçao colocou a Alemanha novamente no topo do ranking de seleções com mais gols na história da Copa do Mundo. Com o 7 a 1 deste domingo, em Houston, os tetracampeões reassumem a ponta, com 239 gols, e deixam o Brasil em segundo lugar, com 238. A equipe de Carlo Ancelotti marcou apenas uma vez na estreia da competição, no empate com Marrocos.

Os alemães já lideraram a lista na década de 80 e 90, mas foram ultrapassados pela Seleção em 1994, ano do tetra brasileiro. Atual campeã, a Argentina aparece muito atrás, com 152 gols, na terceira posição.

Confira top 5 das Copas:

1 – Alemanha: 239 gols em 113 jogos

2 – Brasil: 238 gols em 115 jogos

3 – Argentina: 152 gols em 88 jogos

4 – França: 136 gols em 88 jogos

5 – Itália: 128 gols em 83 jogos

O placar sobre Curaçao é o mesmo da semifinal da Copa do Mundo de 2014, quando a Alemanha chocou o Brasil, no Mineirão. No entanto, apesar de imponente, 7 a 1 não está nem mesmo no top 10 das maiores goleadas da história das Copas.

Veja a lista:

Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954) e Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)

Suécia 8 x 0 Cuba (1938), Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950) e Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)

Turquia 7 x 0 Coreia do Sul (1954), Uruguai 7 x 0 Escócia (1954), Portugal 7 x 0 Coreia do Norte (2010), Polônia 7 x 0 Haiti (1974) e Espanha 7 x 0 Costa Rica (2022)

Itália 7 x 1 Estados Unidos (1934), Brasil 7 x 1 Suécia (1950), Brasil x Alemanha (2014) e Alemanha x Curaçao

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