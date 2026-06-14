‘Ainda’ vira polêmica e Klopp se desculpa após alfinetar Nagelsmann: “Sou meio idiota”

Um assunto tão comentado na Alemanha quanto a goleada por 7 a 1 dos germânicos sobre Curaçao foi o encontro do técnico Julian Nagelsmann com o treinador Jürgen Klopp. Afinal, houve um bom motivo: antes do jogo, Klopp, que comenta os jogos da Alemanha para uma TV alemã, deu uma declaração muito polêmica, em tom de brincadeira: “Bem, o Julian Nagelsmann ainda escala o time — ainda!”. Assim, deixou no ar uma clara crítica ao trabalho do técnico.

Porém, após a partida, Klopp fez questão de se desculpar pela declaração.

“Nagelsmann”, disse ele, “preciso dizer mais uma coisa… O que eu percebi é: vou fazer 59 anos depois de amanhã e ainda sou meio idiota. Temos que ter esse tempo. Também fazemos parte informalmente do time, estamos totalmente do lado de vocês.”

E completou:

“A palavra do ano que eu menos gosto eu já encontrei: ‘ainda’. Eu poderia ter me dado um soco na cara por isso, mas já era tarde e eu estava na televisão. Isso saiu de forma muito leviana e não tem nenhuma relevância.”

Nagelsmann, totalmente descontraído, apenas apertou a mão e deu um abraço em Klopp. Portanto, será que a polêmica está encerrada?

Alemanha de Nagelsmann e Klopp ultrapassa o Brasil em gols

Com esta goleada, a Alemanha ultrapassa o Brasil em gols nas Copas: 239 x 238. A primeira rodada do Grupo E se completa neste domingo com Costa do Marfim x Equador, às 20h (de Brasília). Na próxima rodada, dia 20, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim. Já Curaçao encaea o Equador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.