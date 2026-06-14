Ferran Torres despista sobre futuro e evita falar de renovação com o Barcelona

O futuro de Ferran Torres no Barcelona segue cercado de dúvidas. Embora o clube tenha interesse em renovar o contrato do atacante, que termina em 2027, as conversas ainda não avançaram para um desfecho definitivo. Enquanto isso, o nome do jogador passou a ser associado ao PSG, aumentando as especulações sobre uma possível mudança de clube.

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Questionado sobre o assunto durante entrevista coletiva da seleção espanhola, Ferran evitou falar sobre o próximo passo da carreira e manteve o foco na disputa da Copa do Mundo. Ao ser perguntado se se imagina defendendo o Barcelona na próxima temporada, respondeu de forma direta.

“Só penso em jogar a partida de amanhã contra Cabo Verde”, disse.

O atacante também minimizou perguntas sobre renovação contratual e sobre o interesse do PSG.

“Não sei e também não me preocupo com isso agora. O mais importante é vencer o próximo jogo. Tudo o que acontece fora de campo fica em segundo plano neste momento”, afirmou.

Às vésperas da estreia da Espanha na Copa do Mundo, Ferran demonstrou confiança no momento vivido pela seleção. Segundo ele, o grupo chega preparado para a competição e com um ambiente favorável para buscar bons resultados.

“Estou muito confiante e feliz com a forma como as coisas vêm acontecendo. Temos um grupo que se conhece bem, e isso facilita muito em campo”, destacou.

Jogador versátil

Ferran Torres ainda ressaltou sua versatilidade no setor ofensivo e garantiu não ter preferência por uma posição específica.

“Posso atuar em qualquer uma das funções do ataque. Mas, o importante é estar em campo e ajudar a equipe”, explicou.

Por fim, Ferran admitiu que a adaptação às condições climáticas dos Estados Unidos exigiu um esforço extra dos atletas.

“No começo, tiveram mais complicações. A umidade é muito alta e foi o que mais sentimos, mas agora estamos adaptados e preparados para competir”, concluiu.

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