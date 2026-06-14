Nagelsmann comemora goleada da Alemanha por 7 a 1 e fala sobre Musiala

O técnico Julian Nagelsmann analisou como muito boa a estreia da Alemanha na Copa do Mundo, com uma imponente goleada por 7 a 1 sobre Curaçao neste domingo, 14/6. Contudo, lembrou que o time teve um certo descontrole por alguns minutos após abrir 1 a 0 e ver o adversário conseguir o empate aos 20 minutos. Porém, logo os alemães mostraram sua maior qualidade técnica para construir uma goleada.

“A gente acabou cedendo o empate. Mas nos encontramos e, em alguns momentos, voltamos para a partida. Fizemos dois gols ainda no primeiro tempo e, no segundo tempo, estivemos muito bem e nos impusemos um pouco mais. Acabou ficando mais fácil e não permitimos quase nada para o nosso rival. Estou feliz com o que conseguimos”.

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Nagelsmann comenta sobre Musiala

Sobre Musiala, que saiu reclamando de ser substituído quando o jogo estava 4 a 1 e o astro do Bayern tinha feito um dos gols, Nagelsmann comentou:

“Musiala reclamou de forma simpática. Me disse: ‘Ainda estou bem, por que tenho que sair?’ Eu disse a ele que queríamos dar uma chance a outros jogadores que estão jogando bem, como o Undav”.

Aliás, Undav, atacante do Stuttgart, entrou bem: fez um gol e deu duas assistências.

Com esta goleada, a Alemanha ultrapassa o Brasil em gols nas Copas: 239 x 238. A primeira rodada do Grupo E se completa neste domingo com Costa do Marfim x Equador, às 20h (de Brasília). Na próxima rodada, dia 20, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim. Já Curaçao enfrenta o Equador.

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