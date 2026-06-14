Neymar pode voltar ao campo nos próximos dias e vira expectativa da Seleção

A recuperação de Neymar segue sendo uma das principais pautas da Seleção Brasileira nos primeiros dias de Copa do Mundo. O atacante ainda não treinou com bola desde que se apresentou ao grupo, mas pode aparecer no campo nesta segunda-feira (15), quando a equipe inicia a preparação para enfrentar o Haiti.

Após o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia do Mundial, o elenco voltou aos trabalhos neste domingo (14). Os atletas que atuaram na partida realizaram atividades de recuperação física, enquanto os demais cumpriram programação na academia do hotel onde a delegação está hospedada.

Neymar acompanhou o jogo contra os marroquinos diretamente do banco de reservas. Mesmo sem condições de atuar, participou ativamente da partida, conversando com companheiros e acompanhando de perto as orientações da comissão técnica.

O camisa 10 se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, sofrida em maio, e desde sua chegada à Seleção tem realizado apenas trabalhos físicos. A evolução do quadro será determinante para definir quando ele poderá voltar a ficar à disposição de Carlo Ancelotti.

O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira (19), diante do Haiti, na Filadélfia. Uma vitória pode deixar a equipe muito perto da classificação para as oitavas de final. Apesar da expectativa pelo retorno de Neymar, a tendência é que a comissão técnica adote cautela e avalie a possibilidade de utilizá-lo apenas no último jogo da fase de grupos, contra a Escócia, no dia 24.





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