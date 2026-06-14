Bélgica x Egito: onde assistir, escalações e arbitragem

Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio de Seattle, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O duelo abre a caminhada das duas seleções no Mundial e pode ter peso direto na briga pela classificação.A chave também conta com Irã e Nova Zelândia. Por isso, uma vitória na estreia pode deixar belgas ou egípcios em boa posição antes da sequência da fase de grupos.

Onde assistir

A partida entre Bélgica e Egito terá transmissão da Globo, SporTV, ge tv e CazéTV.

Brasil no apito

A arbitragem de Bélgica x Egito será brasileira. Ramon Abatti Abel apita a partida, com Danilo Manis e Rafael Alves como assistentes. Além disso, Michael Orue, do Peru, comanda o VAR.

Como chega a Bélgica

A Bélgica inicia a Copa inegavelmente tentando deixar para trás a frustração de 2022. No Catar, a seleção venceu o Canadá na estreia, mas não marcou contra Marrocos e Croácia. Assim, terminou em terceiro lugar no grupo e caiu ainda na primeira fase.

Agora sob o comando de Rudi Garcia, os belgas chegam com um elenco que ainda mistura referências da geração anterior e nomes mais jovens. Desse modo, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku seguem como pilares. Além disso, Amadou Onana, Jérémy Doku e outros jogadores tentam dar novo ritmo à equipe.

Nas Eliminatórias, a Bélgica liderou seu grupo com 18 pontos em 24 possíveis. A equipe marcou 29 gols e sofreu sete. Depois da classificação, também disputou amistosos de preparação e venceu três dos quatro compromissos.

Como chega o Egito

O Egito volta à Copa em busca de uma marca inédita. A seleção disputará o quarto Mundial de sua história, mas ainda não venceu uma partida na competição. Ao todo, soma sete jogos em Copas, com derrotas nas edições de 1934, 1990 e 2018.

Apesar disso, os egípcios chegam com uma campanha sólida nas Eliminatórias Africanas. A equipe terminou invicta, liderou seu grupo e somou 26 pontos em dez partidas.

O time comandado por Hossam Hassan aposta em Mohamed Salah como principal referência. O atacante do Liverpool conviveu com problema muscular no fim da temporada, mas deve atuar na estreia. Omar Marmoush, Trezeguet e Zizo também aparecem como peças importantes no ataque.

BÉLGICA X EGITO

Copa do Mundo – 1ª Rodada do Grupo G

Data-Hora: 15/6/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Seattle, em Seattle (EUA)

BÉLGICA: Courtois; Meunier, Ngoy, Theate e De Cuyper; Onana e Tielemans; Trossard, De Bruyne e Doku; Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.

EGITO: El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Fatouh; Lashin e Hamdy Fathy; Salah, Trezeguet e Zizo; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Assistentes: Danilo Manis (Brasil) e Rafael Alves (Brasil)

VAR: Michael Orue (Peru)

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