Summerville revela inspiração em Neymar e analisa empate da Holanda na Copa

A Holanda encaminhava uma vitória em sua estreia na Copa do Mundo 2026, porém viu o Japão estufar a rede e deixar tudo igual no fim. Autor de um dos gols da Laranja Mecânica, Summerville celebrou seu primeiro tento em Mundiais, mas lamentou os pontos desperdiçados pelo Grupo F, em Dallas, nos Estados Unidos.

“Me sinto muito orgulhoso por estar na Copa do Mundo e fazer um gol. eu não entendi na verdade, mas gostei da minha performance. Acho que nós poderíamos ter conseguido a vitória”, disse, em entrevista à CazéTV.

Além disso, o jogador falou sobre suas características em campo, com o apreço pelo drible e por jogadas plásticas. Assim, ele deixou claro que gosta do futebol de Neymar e acompanha a carreira do craque, camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira.

“Tem uma semelhança entre nós (eu e os brasileiros). Eu assisto o Neymar, ele é o meu ídolo. Quando eu era mais jovem, eu assistia muitos clipes dele e queria muito ser como ele. Gosto de driblar e tenho muita confiança para fazer e tentar ajudar o time”, revelou.

Na próxima rodada do Mundial, os holandeses medem forças com a Suécia, em Houston, dia 20 (sábado), às 14h (de Brasília). Eles, agora, aguardam o resultado do confronto dos suecos com a Tunísia, para saber como ficará a primeira rodada do Grupo F.

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