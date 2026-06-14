Irã x Nova Zelândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. A chave também tem Bélgica e Egito, que estreiam mais cedo, em Seattle. A partida marca o retorno da Nova Zelândia ao Mundial depois de 16 anos. A seleção da Oceania não disputava a competição desde 2010, quando terminou invicta na fase de grupos, mas sem avançar às oitavas. Agora, os All Whites tentam buscar a primeira vitória de sua história em Copas. Além do adversário, os iranianos tentam superar o desgaste por conta dos problemas diplimáticos que ainda enfrentam para disputar a competição.

Onde assistir

A partida entre Irã e Nova Zelândia terá transmissão da CazéTV.

Como chega o Irã

O Irã inicia sua sétima participação em Copas com um objetivo histórico. A equipe nunca avançou da fase de grupos, apesar de ter vencido uma partida em cada uma das duas últimas edições. Em 2018, superou o Marrocos. Já em 2022, bateu o País de Gales.

A equipe comandada por Amir Ghalenoei chega em boa sequência. Segundo o Sports Mole, os iranianos venceram três jogos seguidos antes da estreia, contra Costa Rica, Gâmbia e Mali. Além disso, não sofreram gols em duas dessas partidas.

Mesmo assim, o Irã convive com um ambiente delicado fora de campo. A seleção treinou no México antes de viajar para Los Angeles e chegou aos Estados Unidos sob forte esquema de segurança. O contexto político entre Irã e Estados Unidos também aumentou a atenção sobre a partida.

Dentro de campo, Mehdi Taremi segue como principal referência ofensiva. Desse modo, o atacante chega ao Mundial como nome mais importante do ataque iraniano e deve liderar a equipe na estreia.

Como chega a Nova Zelândia

A Nova Zelândia volta ao Mundial inegavelmente em situação diferente. A seleção está abaixo do Irã no ranking da Fifa e chega pressionada por resultados recentes ruins. Os All Whites perderam nove dos últimos 11 jogos antes da estreia.

A equipe, ademais, também teve dificuldades ofensivas nesse período. Em seis dessas derrotas, não conseguiu marcar gols. Além disso, perdeu para Haiti e Inglaterra nos amistosos finais de preparação para a Copa.

Ainda assim, a Nova Zelândia aposta em Chris Wood. O atacante do Nottingham Forest é o capitão da seleção e principal nome do elenco. Afinal, ele chega ao torneio com 45 gols em 90 jogos pela equipe nacional.

IRÃ X NOVA ZELÂNDIA

Copa do Mundo – 1ª Rodada do Grupo G

Data-Hora: 15/6/2026, às 22h (de Brasília)

Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles (EUA)

IRÃ: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani e Hajsafi; Ezatolahi e Razzaghinia; Mohebi, Ghoddos e Ghayedi; Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei

NOVA ZELÂNDIA: Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Bell e Stamenic; Just, Garbett e Singh; Wood. Técnico: Darren Bazeley

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México)

Assistentes: Alberto Morín (México) e Marco Bisguerra (México)

VAR: Erick Miranda (México)

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