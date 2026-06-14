Eze ignora trauma recente e topa bater pênalti pela Inglaterra

O meia-atacante Eberechi Eze se colocou à disposição para cobrar pênalti pela Inglaterra às vésperas da estreia da seleção na Copa do Mundo. A equipe de Thomas Tuchel enfrenta a Croácia nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Arlington, no Texas, pela primeira rodada do Grupo L. O jogador chega ao Mundial depois de desperdiçar uma cobrança pelo Arsenal na final da Champions League contra o Paris Saint-Germain, mas garantiu que não fugiria da responsabilidade em uma eventual disputa pela seleção inglesa.
“Por que eu não bateria?”, disse Eze ao site do jornal inglês The Guardian.
O jogador também afirmou que estaria pronto caso Thomas Tuchel precisasse dele em uma disputa decisiva pela seleção inglesa.
“Se for chamado, com certeza”, completou.
A declaração ganhou destaque neste domingo (14), três dias antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo. A seleção enfrenta a Croácia na quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Arlington, no Texas, pela primeira rodada do Grupo L.
Eze encara erro com naturalidade
Eze também descartou mudar a técnica de cobrança. O meia-atacante costuma usar uma corrida com paradinha antes do chute. A escolha recebeu críticas após o erro contra o PSG, mas o jogador tratou o episódio como parte natural da carreira.
“Faz parte da jornada”, afirmou.
O meia-atacante ainda disse que pretende seguir evoluindo depois do erro. Para ele, o episódio não representa uma marca negativa definitiva, mas uma experiência dentro de uma trajetória maior.
“Se eu errar, eu errei. Se eu marcar, eu marquei”, disse.
O tema tem peso especial para a seleção inglesa. O país acumulou eliminações traumáticas em cobranças ao longo da história, embora tenha melhorado seu desempenho recente. Na gestão de Gareth Southgate, a Inglaterra venceu a Colômbia nos pênaltis na Copa de 2018 e superou a Suíça da mesma forma na Eurocopa de 2024.
Eze, por fim, também citou a postura de grandes jogadores em momentos de pressão. O meia-atacante, contudo, destacou que erros fazem parte do futebol e afirmou que a resposta mais importante é continuar assumindo responsabilidade.
Além da Croácia, a Inglaterra enfrentará Gana e Panamá na fase de grupos. A equipe de Thomas Tuchel inicia a campanha com expectativa alta e tenta conquistar seu primeiro título mundial desde 1966.
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