Após empate, Koeman diz que Holanda precisa evoluir na Copa: “Não estou feliz”

A Holanda estreou na Copa do Mundo com um empate por 2 a 2 diante do Japão. Apesar de abrir vantagem no placar em duas oportunidades, a equipe comandada por Ronald Koeman sofreu o gol de igualdade aos 42 minutos do segundo tempo. Após a partida, o treinador avaliou a atuação e afirmou que enxergou um adversário “com medo” durante o confronto.

“Colocaram pressão muito alta quando estavam atrás. Antes não estavam fazendo. Acho que estavam com medo. São muito bons defensivamente, fizeram dois gols. É uma pena. O escanteio houve um desvio. Foi um azar o 2 a 2”, analisou.

Dessa forma, Van Dijk colocou a Holanda em vantagem aos cinco minutos da etapa final. Pouco depois, Nakamura deixou tudo igual para o Japão. Em seguida, Summerville voltou a colocar os holandeses na frente com um chute colocado no canto, mas Kamada marcou aos 42 minutos e garantiu o empate japonês.

Koeman admitiu a frustração com o resultado. O técnico destacou a força do adversário, mas afirmou que a Holanda criou condições para conquistar a vitória e lamentou os dois empates sofridos ao longo da partida.

“Nós lideramos duas vezes, então não estou feliz. Tivemos muitas oportunidades, foi um ótimo jogo. O resultado é o mais importante. Como vimos hoje, o Japão é muito forte. Posso viver com esse resultado. Temos muito para aprender”, disse o comandante holandês.

Olho na agenda

Holanda e Japão somaram um ponto cada e iniciaram a Copa do Mundo na liderança provisória do Grupo F. Assim, a chave ainda terá o confronto entre Suécia e Tunísia, marcado para este domingo, às 23h (de Brasília), no estádio El Gigante de Acero.

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