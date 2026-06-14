Van Dijk aponta erro da Holanda e reclama das críticas: “Falar de fora é fácil”

O empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão na estreia pela Copa do Mundo de 2026 não agradou Van Dijk. Capitão da seleção holandesa e autor do primeiro gol da equipe no torneio, o zagueiro criticou a atuação do time e também respondeu às avaliações da imprensa do país após a partida.

“Falar de fora é fácil. Até o empate, não perdemos nenhuma na defesa”, frisou.

Na entrevista concedida depois do confronto, o defensor do Liverpool apontou o primeiro gol sofrido como um dos principais problemas da equipe. Dessa forma, para o zagueiro, a Holanda perdeu a concentração em um momento decisivo e facilitou a reação japonesa.

Van Dijk afirmou que o lance do gol marcado por Nakamura poderia ter recebido uma marcação mais eficiente. Na visão do camisa 4, a defesa falhou na jogada, enquanto o segundo gol do Japão contou com um desvio que dificultou a ação dos holandeses.

“Eu acho que o primeiro gol poderia ser evitado. Ele é destro, então deveríamos defender por dentro. Foi muito rápido, mas nunca deveria ter acontecido o primeiro gol do Japão. Devemos trabalhar nisso para o próximo jogo”, salientou.

Olho na situação do Grupo F

Com o empate, Holanda e Japão somaram um ponto cada na abertura do Grupo F da Copa do Mundo. Por fim, o confronto entre Suécia e Tunísia, marcado para às 23h (de Brasília), completa a primeira rodada da chave.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.