Nakamura destaca confiança após empate do Japão com a Holanda na Copa

Autor de um dos gols do Japão no empate por 2 a 2 com a Holanda, Nakamura celebrou o resultado conquistado na estreia da Copa do Mundo de 2026. Nesse sentido, o atacante destacou a força do adversário e valorizou o ponto somado diante de uma das seleções apontadas como favoritas do Grupo F.

O camisa 13 teve papel decisivo na reação japonesa e ajudou a equipe a buscar o empate. Afinal, os holandeses ficarem à frente do placar em duas oportunidades. A atuação reforçou a confiança do elenco para a sequência da competição.

Na avaliação do jogador, o Japão mostrou personalidade ao enfrentar um adversário tradicional do futebol mundial. Além disso, a equipe soube competir em alto nível e demonstrou que pode brigar por uma vaga na próxima fase do torneio.

“Contra a Holanda é sempre difícil, mas a gente conseguiu um ponto. Acho que esse primeiro jogo é o mais difícil e a gente ganhou muita confiança para o restante da competição”, afirmou à CazéTV.

Com o empate, Japão e Holanda somaram um ponto na primeira rodada do Grupo F e mantiveram abertas as possibilidades de classificação para a segunda fase (16 avos). A seleção japonesa volta a campo confiante para tentar transformar o bom desempenho da estreia em uma campanha consistente no Mundial, dia 21, à 1h (de Brasília), diante da Tunísia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.