Treinador confirma Yamal no banco na estreia da Espanha

A Espanha pode ter um grande reforço para a sua estreia na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (15), contra Cabo Verde. Afinal, Lamine Yamal está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e será relacionado para o confronto que acontece em Atlanta. O jogador não entra em campo desde abril, quando se lesionou na partida contra o Celta de Vigo, pelo Barcelona.

O técnico Luis de la Fuente confirmou a informação. Entretanto, o treinador pontuou que Yamal começará a partida no banco de reservas e que deve ganhar alguns minutos em campo, apesar de estar em boas condições físicas.

“A boa notícia é que o Lamine está em perfeitas condições, está apto a jogar, assim como era previsto. Chegou bem, está no estado que queríamos, está muito bem fisicamente. Não vai começar jogando, mas poderá jogar minutos importantes, e vamos tomar a decisão com o andamento da partida”, explicou.

Além de Yamal, de la Fuente também confirmou os retornos de Nico Williams e Victor Muñoz, que também iniciam o jogo no banco de reservas. O treinador destacou que o protocolo de recuperação saiu como o planejado, com o trio disponível para a estreia, mesmo que não como titular.

“As coisas seguem no rumo que eu havia previsto. Há jogadores que podem questionar, porque todos querem jogar, mas, neste momento, posso dizer que estão todos disponíveis. A ideia que eu tinha sobre os titulares continua, vou seguir desta maneira”, ressaltou.





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