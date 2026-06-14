Técnico do Japão improvisa placa e chama atenção durante empate com a Holanda

O empate por 2 a 2 entre Japão e Holanda, neste domingo (14), em Dallas, pela Copa do Mundo, teve um momento curioso à beira do gramado. Afinal, Hajime Moriyasu, técnico da seleção japonesa, chamou a atenção ao utilizar uma “placa” improvisada para informar aos jogadores o tempo restante da partida.

Em diferentes momentos do confronto, o treinador recorreu ao recurso para orientar a equipe dentro de campo. Assim, a estratégia buscou manter os atletas atentos ao relógio e ao momento do jogo.

Em um dos registros divulgados durante a transmissão, Moriyasu aparece com o número 45 desenhado em um pequeno campinho justamente quando o primeiro tempo entrou nos acréscimos. O gesto serviu para indicar o minuto da partida aos jogadores.

Outras imagens também mostram o treinador e integrantes da comissão técnica levantando os números 2 e 3. Era referência aos minutos restantes até o apito final. A comunicação visual chamou a atenção dos torcedores e repercutiu nas redes sociais.

Dentro de campo, Japão e Holanda ficaram no empate por 2 a 2 em duelo válido pelo Grupo F da Copa do Mundo. Van Dijk e Summerville marcaram para a seleção holandesa, enquanto Nakamura e Kamada garantiram a igualdade para os japoneses.





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