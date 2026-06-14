Costa do Marfim derrota o Equador com gol no fim

A Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, neste domingo (14), no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Depois de um jogo aberto, com bolas na trave dos dois lados e boas chances equatorianas, Diallo saiu do banco e marcou aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, as duas seleções somam um ponto na chave. Na próxima rodada, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha no sábado (20), às 17h (de Brasília), pelo Grupo E. Já o Equador volta a campo no mesmo dia, às 21h, contra Curaçao, também pela segunda rodada da fase de grupos.

Intensidade alta e muitas chances de gol

O Equador criou as melhores chances do primeiro tempo e ficou perto de abrir o placar em dois lances. Aos 23, Yeboah roubou a bola de Agbadou, puxou para o meio e acertou o travessão em chute forte de esquerda. Já aos 29, Minda infiltrou pelo lado esquerdo, bateu de direita e carimbou a trave pela segunda vez para os equatorianos.

A Costa do Marfim, por sua vez, cresceu nos minutos finais. Aos 34, Diomandé avançou pela direita, ganhou a disputa contra Konan e cruzou para Pépé finalizar, mas Alan Franco bloqueou com carrinho. Além disso, aos 45, Touré chutou cruzado e obrigou Galíndez a defender. Nos acréscimos, Singo ainda tentou uma bicicleta para fora, e Pépé driblou bonito antes de finalizar com desvio em um companheiro.

Costa do Marfim é mais eficiente

O Equador voltou do intervalo criando a primeira grande chance. Logo no primeiro minuto, Enner Valencia tabelou com Plata pela esquerda e finalizou na trave. Depois, aos 22, Plata recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e obrigou Yahia Fofana a espalmar uma finalização forte.

A Costa do Marfim respondeu principalmente com Diomandé. Aos sete minutos, o atacante cruzou para Wahi, que chegou batendo e acertou o travessão. Em seguida, aos 12, Diomandé passou entre dois marcadores, invadiu a área e finalizou para fora, com perigo. Por fim, aos 44, Singo arrancou desde o campo defensivo, avançou pela direita e rolou para Diallo, que bateu de primeira, de pé esquerdo, no canto direito de Galíndez para fazer 1 a 0.