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Costa do Marfim derrota o Equador com gol no fim

Com o resultado, as duas seleções somam um ponto na chave

Costa do Marfim derrota o Equador com gol no fim
Costa do Marfim derrota o Equador com gol no fim -

A Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, neste domingo (14), no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Depois de um jogo aberto, com bolas na trave dos dois lados e boas chances equatorianas, Diallo saiu do banco e marcou aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, as duas seleções somam um ponto na chave. Na próxima rodada, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha no sábado (20), às 17h (de Brasília), pelo Grupo E. Já o Equador volta a campo no mesmo dia, às 21h, contra Curaçao, também pela segunda rodada da fase de grupos.

Intensidade alta e muitas chances de gol

O Equador criou as melhores chances do primeiro tempo e ficou perto de abrir o placar em dois lances. Aos 23, Yeboah roubou a bola de Agbadou, puxou para o meio e acertou o travessão em chute forte de esquerda. Já aos 29, Minda infiltrou pelo lado esquerdo, bateu de direita e carimbou a trave pela segunda vez para os equatorianos.

A Costa do Marfim, por sua vez, cresceu nos minutos finais. Aos 34, Diomandé avançou pela direita, ganhou a disputa contra Konan e cruzou para Pépé finalizar, mas Alan Franco bloqueou com carrinho. Além disso, aos 45, Touré chutou cruzado e obrigou Galíndez a defender. Nos acréscimos, Singo ainda tentou uma bicicleta para fora, e Pépé driblou bonito antes de finalizar com desvio em um companheiro.

Costa do Marfim é mais eficiente

O Equador voltou do intervalo criando a primeira grande chance. Logo no primeiro minuto, Enner Valencia tabelou com Plata pela esquerda e finalizou na trave. Depois, aos 22, Plata recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e obrigou Yahia Fofana a espalmar uma finalização forte.

A Costa do Marfim respondeu principalmente com Diomandé. Aos sete minutos, o atacante cruzou para Wahi, que chegou batendo e acertou o travessão. Em seguida, aos 12, Diomandé passou entre dois marcadores, invadiu a área e finalizou para fora, com perigo. Por fim, aos 44, Singo arrancou desde o campo defensivo, avançou pela direita e rolou para Diallo, que bateu de primeira, de pé esquerdo, no canto direito de Galíndez para fazer 1 a 0.

 

COSTA DO MARFIM 1×0 EQUADOR

Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo E
Data: 14/6/2026
Local: Estádio da Filadélfia/Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos
Público: 68.274 presentes
COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Wilfried Singo, Guéla Doué (Kossounou, 43’/2ºT) e Emmanuel Agbadou; Seko Fofana (Sangaré, 31’/2ºT) e Franck Kessié; Yan Diomandé, Elye Wahi (Bonny, 11’/2ºT), Nicolas Pépé (Inao Oulaï, 31’/2ºT) e Bazoumana Touré (Diallo, 11’/2ºT). Técnico: Emerse Faé
EQUADOR: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez e Willian Pacho; Alan Minda (Angulo, 11’/2ºT), Pedro Vite, Alan Franco (Porozo, 17’/2ºT), Moisés Caicedo e John Yeboah (Preciado, 16’/2ºT); Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 31’/2ºT) e Gonzalo Plata. Técnico: Sebastián Beccacece
Gols: Diallo, 44’/2ºT (1-0)
Árbitro: François Letexier (França)
Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (França)
VAR: Jarred Gillett
Cartão Amarelo: Seko Fofana, Kessié, Guéla Doué (Costa do Marfim); Porozo (Equador)

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