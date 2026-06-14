Diallo diz que Costa do Marfim foi à Copa para fazer história

Amad Diallo afirmou que a Costa do Marfim chegou à Copa do Mundo motivada pela vitória no amistoso contra a França. O atacante marcou, aos 44 minutos do segundo tempo, o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Equador, neste domingo (14), no Estádio da Filadélfia/Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E. Assim, os marfinenses estrearam com três pontos e mantiveram viva a meta de chegar ao mata-mata pela primeira vez na história.

“A gente veio aqui para fazer história, é a primeira competição (na Copa) de todos nós, estávamos motivados desde o jogo contra a França. Sabia que estávamos preparados mentalmente, felizes pela vitória, mas não é o fim. Ainda temos dois jogos e temos que vencer”, disse Diallo.

A Costa do Marfim voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de ficar fora das edições de 2018 e 2022. Além disso, a seleção africana tenta superar uma barreira histórica. Nas três participações anteriores, em 2006, 2010 e 2014, os marfinenses não avançaram da fase de grupos.

Diallo esperava dificuldade

Contra o Equador, no entanto, a vitória saiu apenas nos minutos finais. Singo arrancou desde o campo defensivo, avançou pelo lado direito e rolou para Diallo na entrada da área. O atacante bateu de primeira, de pé esquerdo, e mandou no canto direito de Galíndez. Antes disso, o Equador havia acertado a trave três vezes, enquanto a Costa do Marfim também parou no travessão em finalização de Wahi.

“A gente sabia que seria difícil, estávamos focados, eles são fortes fisicamente. Queríamos controlar o jogo, ficamos focados e agora vamos pensar nos próximos jogos”, completou Diallo.

Com o resultado, a Costa do Marfim chegou a três pontos no Grupo E, mesma pontuação da Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1. Portanto, os alemães lideram a chave pelo saldo de gols. No próximo sábado, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha, às 17h (de Brasília), em Toronto. Já o Equador encara Curaçao, às 21h (de Brasília), em Kansas City.

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