Arábia Saudita x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Abrindo suas jornadas na Copa do Mundo, Arábia Saudita e Uruguai fazem sua primeira participação na competição na noite desta segunda-feira (15), às 19h, de Brasília. A partida acontece na Arena Hard Rock, em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.

O confronto é marcado por situações de instabilidade no extracampo. Afinal, a Celeste tem tensões por conta de lesões e o trabalho de Marcelo Bielsa. Por outro lado, os Falcões trocaram de treinador às vésperas do Mundial, depois de um ciclo marcado por muita instabilidade.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo e pelo SBT, na TV aberta, pelo SporTV e NSports, na TV fechada, pelo canal da CazéTV, no YouTube, e pelo serviço de streaming Globoplay.

Como chega a Arábia Saudita

Apenas na sua terceira partida no comando da seleção, Giorgos Donis tem a missão de repetir o feito da estreia em 2022. Afinal, naquela oportunidade, os sauditas venceram a Argentina no primeiro jogo e marcaram história. Entretanto, depois disso, os Falcões não conseguiram se encontrar mais e tentam se redimir dentro da Copa.

Como chega o Uruguai

Desde que iniciou sua preparação, a seleção uruguaia vem convivendo com diversas críticas por fatores extracampo. Afinal, a Celeste não conta com Ronald Araújo e Arrascaeta, lesionados, o que gerou até nota oficial do Flamengo por conta do trabalho da comissão técnica de Bielsa. A esperança da equipe fica para o meia Valverde e o atacante Darwin Núñez.

ARÁBIA SAUDITA X URUGUAI

Copa do Mundo – Grupo H – 1ª rodada

Data e horário: 15/6/2026 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Hard Rock, Miami (EUA)

ARÁBIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Ziyad Al Johani e Salem Al Dawsari; Feras Al Brikan. Técnico: Giorgos Donis.

URUGUAI: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

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