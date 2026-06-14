Beccacece afirma que derrota do Equador foi injusta

Sebastián Beccacece lamentou a derrota do Equador por 1 a 0 para a Costa do Marfim, neste domingo (14), no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. A seleção equatoriana criou boas chances, acertou a trave três vezes e pressionou em diferentes momentos. No entanto, sofreu o gol de Diallo aos 44 minutos do segundo tempo e saiu de campo sem pontuar na estreia.

“A falta de pontaria foi um detalhe; fomos superiores no primeiro tempo e acho que, no segundo tempo, ajustamos bem o que tínhamos que ajustar”, disse Beccacece.

O Equador teve as principais oportunidades antes do gol marfinense. Ainda no primeiro tempo, Yeboah e Minda acertaram a trave. Depois, logo no início da etapa final, Enner Valencia tabelou com Plata e também parou no poste. Além disso, Plata finalizou forte de fora da área e obrigou Yahia Fofana a fazer boa defesa. Ainda assim, a seleção sul-americana não conseguiu transformar o volume ofensivo em vantagem no placar.

Beccacece critica arbitragem

Beccacece também reclamou da arbitragem em um lance envolvendo Guéla Doué, já no fim do segundo tempo. Aos 40 minutos, Angulo carregou a bola pelo lado esquerdo, recebeu uma carga por trás do lateral marfinense e caiu perto da área. O Equador pediu o segundo cartão amarelo para Doué, que acabou substituído pouco depois.

“Claramente era expulsão do lateral-direito; isso fez com que eles o substituíssem. São coisas que não podemos controlar”, afirmou o treinador.

Apesar da frustração, Beccacece destacou o apoio da torcida equatoriana nos Estados Unidos. O treinador reconheceu o impacto da derrota na estreia, mas procurou manter o foco na sequência da fase de grupos.

“Foi extraordinário, lamentavelmente há a dor da derrota, mas isso é o começo, e temos que seguir trabalhando”, completou.

Com o resultado, o Equador larga sem pontos no Grupo E. A Costa do Marfim chegou a três pontos, mesma pontuação da Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1. O Equador volta a campo no sábado (20), contra Curaçao, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

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