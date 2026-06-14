Técnico do Egito diz que Bélgica é favorita: “Potência do futebol”

O Egito inicia sua participação na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (!5), quando enfrenta a Bélgica às 16h (de Brasília). O técnico egípcio, Hossam Hassan, destacou a força do adversário europeu, mas ressaltou o grupo e exaltou Mohamed Salah.

“Não preciso nem dizer que Salah é importante. Todos são, Omar (Marmoush), Trezeguet, todos que são conhecidos por vocês; Hamza (Abdelkarim), apesar da idade. Confio nos 26 jogadores que eu escolhi. Todos terão chances iguais, e confio em cada um deles. A experiência do Salah, enquanto capitão do time, é de suma importância para a equipe. É importante dentro e fora de campo, e tem um papel fundamental de um ponto de vista técnico. O mundo todo sabe do que ele é capaz”.

O treinador destacou ainda que a seleção egípcia não está muito na Copa e deseja fazer um papel de figurão no Mundial.

“Não temos a mesma frequência de participação que outras seleções, mas acredito que temos agora uma geração que merece estar neste palco mundial. O sangue novo, os novos jogadores, são elementos de mudança (no Egito). Eles se juntaram aos atletas mais experientes, e eu confio plenamente que vão atuar de uma maneira que traga honra e orgulho ao povo egípcio. Quando falamos dos favoritos, acredito que a Bélgica está entre eles. Ocupa a sexta posição no ranking, é uma potência do futebol, conta com grandes estrelas em seu elenco”.

O Egito faz parte do Grupo G da Copa do Mundo, junto com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

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