Jogador da Suécia marca na Copa e não comemora, saiba o motivo

Uma cena chamou a atenção no primeiro gol da Suécia contra a Tunísia, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo. Ao marcar para os suecos, o meia Yasin Ayari levantou os braços e não comemorou com os seus companheiros. Afinal, o atleta possui origens tunisianas e mostrou respeito com o país de seu pai.
Azzouz Ayari nasceu no país do norte americano e migrou para a Suécia, onde o jogador nasceu em 2003. Inclusive, sua mãe, Amina, também tem origem na África, sendo natural do Marrocos. No país nórdico, ela chegou a trabalhar no AIK, clube que revelou o jogador e seu irmão, que ainda atua por lá.
Atualmente, Ayari defende o Brighton, na Premier League. Pela Suécia, o meia teve sua primeira convocação em 2023 e já atuou em 22 partidas, marcando o seu quarto gol no duelo contra a Tunísia.
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