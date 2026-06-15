Ataque brilha, Suécia goleia a Tunísia e larga na frente no Grupo F

Quem ficou acordado esperando uma boa atuação do badalado ataque sueco, teve sua recompensa. Na noite deste domingo (14), a Suécia estreou na Copa do Mundo goleando a Tunísia por 5 a 1. Gyökeres e Isak participaram de três gols e marcaram uma vez cada, além de Ayari. duas vezes, e Svanberg. Rekik descontou para os africanos.
Com o resultado, a Suécia lidera o Grupo F de forma isolada, com três pontos, à frente de Japão e Holanda, que empataram anteriormente. Por outro lado, as Águias de Cartago são a única seleção que ainda não somou pontos dentro da chave.
Pressão da Suécia e susto antes do intervalo
A partida começou com a Suécia já iniciando uma pressão ofensiva, criando as primeiras oportunidades. Gyökeres arrancou pela esquerda, invadiu a área e chutou por cima da meta. Na segunda oportunidade, Isak foi lançado na área, Chamakh cortou mal, Gyökeres ficou com a sobra e finalizou para Talbi salvar na pequena área. Porém, na sequência, Ayari arriscou de fora da área e abriu o marcador.
Os suecos seguiram em cima e conseguiram ampliar o marcador. Desta vez, Isak apareceu pela esquerda, fez boa jogada individual, finalizou e contou com a colaboração de Chamakh para marcar. Entretanto, perto do intervalo, a Tunísia conseguiu aparecer na área e descontar. Valery ficou com a sobra de cobrança de escanteio e tocou para Mejbri, que cruzou na cabeça de Rekik mandar para as redes.
Falha da defesa e goleada sueca
Com a desvantagem menor, a Tunísia voltou empolgada no começo do segundo tempo, tentando pressionar no campo de ataque. Entretanto, o capitão das Águias complicou o jogo. Em saída de bola errada, Skhiri entregou de graça para Isak, que serviu Gyökeres, na entrada da área, para sair na cara do goleiro e marcar o terceiro.
Após isso, a Suécia cresceu ainda mais no ataque e pressionou para transformar o placar em goleada. Gyökeres recebeu na área, girou e mandou para fora. Quem teve a missão de marcar o quarto foi Svanberg, em seu primeiro toque na bola. O volante, que tinha acabado de entrar, recebeu na área, após desvio de Isak, e chutou firme para o fundo das redes. Inicialmente, a arbitragem havia marcado impedimento, mas voltou atrás com o VAR. Ainda deu tempo de Isak parar em Chamakh e Bergvall, sozinho na pequena área, desperdiçar oportunidades. Porém, no último minuto, Ayari arriscou uma bomba de fora da área, marcou um golaço e fechou o marcador.
SUÉCIA 5 X 1 TUNÍSIA
Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo F
Data e hora: 14/6/2026 (domingo), 23h (de Brasília)
Local: Estádio de Monterrey, em Guadalupe (MEX)
Gols: Ayari, 6’/1°T (1-0); Isak, 29’/1°T (2-0); Rekik, 42’/1°T (2-1); Gyökeres, 14’/2°T (3-1); Svanberg, 39’/2°T (4-1); Ayari, 49’/2°T (5-1)
SUÉCIA: Nordfelt; Lagerbielke e Lindelöf; Bernhardsson; Jesper Karlström (Svanberg, 38’/2°T), Yasin Ayari, Nygren (Bergvall, 19’/2°T) e Gudmundsson (Stroud, 19’/2°T); Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Técnico: Graham Potter.
TUNÍSIA: Chamakh; Yan Valery (Hadj Mahmoud, 26’/2°T), Montassar Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Ben Hamida, Rani Khedira (Gharbi, 37’/2°T), Ellyes Skhiri (Achouri, 26’/2°T), Anis Slimane (Chaouat, 37’/2°T) e Hannibal Mejbri; Saad (Tounekti, 26’/2°T). Técnico:Sabri Lamouchi.
Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)
Assistentes: Maximiliano Del Vesso (ARG) e Fecundo Rodriguez (ARG)
VAR: Juan Calderón (ARG)
Cartão Amarelo: Khedira (TUN)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.