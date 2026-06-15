Treinador da Súecia enaltece solidez da seleção após goleada: “Se saíram bem”

A Suécia teve uma grande estreia na Copa do Mundo. Na noite deste domingo (14), a seleção nórdica goleou a Tunísia por 5 a 1 e saiu na frente no Grupo F. Afinal, Holanda e Japão empataram e os suecos são a única equipe da chave que venceu o seu jogo.

Na visão de Graham Potter, a equipe conseguiu apresentar uma boa solidez, que auxiliou nos momentos de adversidade. O treinador recordou quando os tunisianos descontaram no final da primeira etapa e valorizou a forma como a seleção não se deixou abalar emocionalmente.

“É futebol, então você sabe que tudo pode acontecer, especialmente com o placar de 2 a 1, mas achei que os meninos jogaram com estabilidade e calma durante toda a partida. Obviamente, quando você sofre um gol, sempre existe o perigo de se deixar levar pela emoção e esquecer o que precisa ser feito, mas os rapazes se saíram bem. Sempre pensamos que, se conseguíssemos manter a solidez, a compactação e defender bem, teríamos dois atacantes capazes de causar problemas. E acho que representamos essa ameaça durante toda a partida”, pontuou.

O ataque também recebeu elogios do treinador. Afinal, pela primeira vez, desde que chegou à Suécia, Potter pôde contar com Isak e Gyökeres juntos. Nas Datas Fifa anteriores, ou um ou outro estava lesionado. O técnico enalteceu a atuação de ambos e acredita que a dupla pode crescer durante a Copa.

“Eles não jogaram muito juntos, então acho que vai melhorar com o tempo, conforme forem jogando. Achei que se entenderam bem, se esforçaram bastante. É ótimo que tenham marcado gols, isso os convence de que estão no caminho certo, mas achei que ambos foram fantásticos”, ressaltou.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.