Treinador da Tunísia aponta que erros individuais foram determinantes para goleada: “Copa do Mundo não tem piedade”

A Tunísia estreou da pior maneira possível na Copa do Mundo. Na noite deste domingo (14), as Águias de Cartago acabaram sendo goleadas pela Suécia por 5 a 1, em Monterrey. A seleção africana chegou a ir para o intervalo perdendo por um gol de diferença, mas não evitou o placar elástico no segundo tempo.

Na visão do treinador Sabri Lamouchi, os destaques individuais suecos decidiram a partida. O técnico afirmou que os adversários conseguiram aproveitar bem as chances que lhes apareceram em erros de sua seleção para construir o resultado. Além disso, lamentou que a Tunísia não aproveitou seu melhor momento na partida para empatar o jogo.

“A qualidade individual decidiu o jogo. Cometemos erros individuais, e os jogadores da Suécia aproveitaram e marcaram seus gols. Nós reagimos e diminuímos a diferença antes do fim do primeiro tempo. No segundo tempo, começamos bem, mas não conseguimos aproveitar esse início”, declarou.

Lamouchi demonstrou muita insatisfação com os erros individuais da equipe. O treinador reforçou o tema e completou que o torneio não tem piedade com quem vacila.

“Pagamos um preço alto por causa dos erros individuais. Estamos na Copa do Mundo, e a Copa do Mundo não tem piedade”, pontuou.

Em busca de reabilitação, a Tunísia volta a campo no próximo domingo (21), à 01h, de Brasília, para encarar o Japão.

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