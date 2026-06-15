Criciúma x Ceará: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Criciúma recebe o Ceará nesta segunda-feira (15) pela Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorrerá no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, com início agendado para as 21h (de Brasília).

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A partida terá transmissão da Disney +

Neste cenário, a equipe catarinense demonstra grande otimismo, visto que acumula 20 pontos e ostenta uma sequência positiva de duas vitórias seguidas na competição. Em razão disso, o Tigre busca mais um triunfo no torneio para consolidar sua posição na parte de cima da tabela e continuar firme na briga pela liderança.

Por outro lado, o clube alvinegro soma 16 pontos e tenta superar um período de instabilidade, embora os jogadores tenham quebrado a sequência de maus resultados na rodada passada. Assim, um novo resultado positivo fora de casa garantirá a tranquilidade necessária para o elenco cearense recuperar o fôlego e voltar a sonhar com a zona de classificação.

Como chega o Criciúma

Enquanto o atacante venezuelano Rómulo Otero brilha como uma das principais estrelas de Eduardo Baptista devido aos seus dois gols de falta na temporada, o setor defensivo sofre alterações importantes. O zagueiro Luciano Castán cumpre suspensão. Bruno Alves no time titular.

Em contrapartida, o departamento médico ainda avalia Jean Irmer e João Carlos, que seguem sob cuidados especiais e preocupam para os próximos jogos.

Como chega o Ceará

O técnico Anderson Batatais enfrenta um verdadeiro quebra-cabeça para escalar a equipe, visto que o departamento médico do clube está lotado. Os atletas Alex Silva, Juan Alano, Ronald, Vina, Wendel Silva e Zanocelo desfalcam o time por motivo de lesão. Além disso, o treinador também não contará com Gustavo Prado e Lucas Lima.

CRICIÚMA X CEARÁ

Campeonato Brasileiro Série B- 13ª rodada

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina

Data e hora: 15/6/2026, às 21h (de Brasília)

CRICIÚMA: Airton; Bruno Alves, Cesar Martins e Rodrigo; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Otero e Waguininho. Técnico: Eduardo Batista.

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Richardson, Júlio César e João Gabriel; Melk, Matheus Araújo e Gabriel Amaral (Lucca). Técnico: Anderson Batatais.



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Auxiliares:Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

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