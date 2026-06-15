Com um a menos São Bernardo empata com Sport e segue na liderança da Série B

São Bernardo e Sport protagonizaram um empate sem gols neste domingo (14), em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto, que movimentou o Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, ganhou contornos dramáticos logo no início da etapa complementar.
Isso porque o árbitro expulsou o zagueiro Jemerson, ex-Atlético, aos três minutos do segundo tempo, depois que o defensor recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada forte em Barletta.
Apesar da igualdade no placar, o resultado manteve o time paulista na liderança isolada do campeonato, agora com 25 pontos conquistados. Por outro lado, o Leão desperdiçou a chance de encostar no topo e segue estacionado na terceira posição, com 23 pontos.
Caminho de São Bernardo e Sport
Olhando para a sequência da competição, percebe-se que o São Bernardo reencontrará sua torcida no próximo domingo (21), às 11h (de Brasília). Nesse sentido, o confronto ocorrerá novamente no Estádio Primeiro de Maio, onde a equipe buscará somar mais três pontos.
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Em contrapartida, a programação do Sport se desenhará de forma distinta, uma vez que o clube jogará em seus domínios já na quinta-feira (18), às 21h. Dessa maneira, o Leão enfrentará o Atlético-GO na Ilha do Retiro, em Recife.
SÃO BERNARDO 0X0 SPORT
Campeonato Brasileiro Série B – 13ª rodada
Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, So Paulo
Data e hora: 14/6/2026, às 11h (de Brasília)
Gols: Nenhum
SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Daniel Davi, 27’/2ºT) e Romisson (Hugo Sanches, 17’/2ºT); Pedro Vitor (Wellington Manzoli, 28’/2ºT), Felipe Garcia (Daniel Amorim, intervalo) e Echaporã (Luizão, 39’/2ºT). Técnico: Ricardo Catalá.
SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci, 17’/2ºT), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho (Edson Lucas, 39’/2ºT); Zé Lucas (Marlon Douglas, 17’/2ºT), Yago Felipe (Pedro Martins, intervalo) e Biel (Carlos de Pena, 30’/2ºT); Chrystian Barletta, Perotti e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano
Árbitro: André Luiz Skttino Policarpo Bento (MG)
Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartão Amarelo: Jemerson (SBE); Iury Castilho, Madson e Douglas (SPO)
Cartão Vermelho: Jemerson (3’/2ºT), do São Bernardo
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