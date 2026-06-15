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Jogador de Curaçao surpreende ao revelar ligação com ídolo do Vasco

Jogador de Curaçao surpreende ao revelar ligação com ídolo do Vasco
Jogador de Curaçao surpreende ao revelar ligação com ídolo do Vasco -

A Copa do Mundo segue proporcionando histórias que vão muito além das quatro linhas. Apesar da derrota de Curaçao por 7 a 1 para a Alemanha, em Houston, um detalhe curioso chamou a atenção dos torcedores brasileiros. Após a partida, o meio-campista Juninho Bacuna, camisa 7 da seleção caribenha, revelou que seu nome tem ligação direta com um dos maiores ídolos da história do Vasco.

Durante entrevista à CazéTV, o jogador contou que sua mãe, fã declarada do Brasil, escolheu seu nome em homenagem a Juninho Pernambucano, ex-meia que marcou época no futebol brasileiro.

“Meu nome foi dado em homenagem ao Pernambucano. Minha mãe é uma grande fã do Brasil, adorou o nome e me deu esse nome em homenagem. Leandro também, mas não sei se foi homenagem a algum outro jogador. Mas temos nomes lindos e agora temos que fazer jus”, afirmou Juninho Bacuna.

Além disso, Juninho e seu irmão, Leandro Bacuna, formam uma das principais duplas do meio-campo de Curaçao e carregam nomes bastante familiares para os torcedores brasileiros. Atualmente, Juninho atua pelo Volendam, da Holanda, emprestado pelo Gaziantep, da Turquia, enquanto Leandro defende o Igdir, também do futebol turco.

Embora tenham nascido na Holanda, os irmãos decidiram representar Curaçao, país de origem de seus pais. A seleção caribenha, inclusive, entrou para a história ao se tornar a menor nação em população a disputar uma Copa do Mundo. Entre os 26 convocados, apenas o atacante Tahith Chong nasceu em Curaçao. Os demais atletas nasceram principalmente na Holanda, mas optaram por defender a seleção por conta de suas raízes familiares.

Alemanha goleia Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa

Dentro de campo, porém, a estreia foi complicada. A Alemanha venceu por 7 a 1 com gols de Nmecha, Schlotterbeck, Brown, Musiala, Undav e Havertz, que marcou duas vezes. Já o único gol de Curaçao saiu dos pés de Comenencia, quando os alemães ainda venciam por 1 a 0.

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