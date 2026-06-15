Jogador de Curaçao surpreende ao revelar ligação com ídolo do Vasco

A Copa do Mundo segue proporcionando histórias que vão muito além das quatro linhas. Apesar da derrota de Curaçao por 7 a 1 para a Alemanha, em Houston, um detalhe curioso chamou a atenção dos torcedores brasileiros. Após a partida, o meio-campista Juninho Bacuna, camisa 7 da seleção caribenha, revelou que seu nome tem ligação direta com um dos maiores ídolos da história do Vasco.

Durante entrevista à CazéTV, o jogador contou que sua mãe, fã declarada do Brasil, escolheu seu nome em homenagem a Juninho Pernambucano, ex-meia que marcou época no futebol brasileiro.

“Meu nome foi dado em homenagem ao Pernambucano. Minha mãe é uma grande fã do Brasil, adorou o nome e me deu esse nome em homenagem. Leandro também, mas não sei se foi homenagem a algum outro jogador. Mas temos nomes lindos e agora temos que fazer jus”, afirmou Juninho Bacuna.

Além disso, Juninho e seu irmão, Leandro Bacuna, formam uma das principais duplas do meio-campo de Curaçao e carregam nomes bastante familiares para os torcedores brasileiros. Atualmente, Juninho atua pelo Volendam, da Holanda, emprestado pelo Gaziantep, da Turquia, enquanto Leandro defende o Igdir, também do futebol turco.

Embora tenham nascido na Holanda, os irmãos decidiram representar Curaçao, país de origem de seus pais. A seleção caribenha, inclusive, entrou para a história ao se tornar a menor nação em população a disputar uma Copa do Mundo. Entre os 26 convocados, apenas o atacante Tahith Chong nasceu em Curaçao. Os demais atletas nasceram principalmente na Holanda, mas optaram por defender a seleção por conta de suas raízes familiares.

Alemanha goleia Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa

Dentro de campo, porém, a estreia foi complicada. A Alemanha venceu por 7 a 1 com gols de Nmecha, Schlotterbeck, Brown, Musiala, Undav e Havertz, que marcou duas vezes. Já o único gol de Curaçao saiu dos pés de Comenencia, quando os alemães ainda venciam por 1 a 0.

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