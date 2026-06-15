Leila ameaça processar Bap após críticas à negociação da SAF do Vasco por seu enteado

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que poderá acionar a Justiça contra Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. Isso ocorreu após o dirigente rubro-negro declarar que pretende contestar judicialmente uma eventual compra da SAF do Vasco por Marcos Lamacchia, enteado da mandatária alviverde.

“Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras, o meu mandato vai até dezembro de 2027 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027”, disse Leila, em declaração enviada ao ge.

“Só para deixar bem claro: se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação”, acrescentou.

Negociação em curso

Marcos Lamacchia, filho do empresário José Roberto Lamacchia, marido de Leila, negocia a aquisição de 90% da SAF vascaína. Bap, porém, entende que a relação familiar entre os envolvidos torna a operação incompatível com a legislação e defendeu duas alternativas. A saída de Leila da presidência do Palmeiras para viabilizar o negócio ou a conclusão da compra apenas após o término do mandato da dirigente.

“Para começo de conversa, quem é o Bap para dizer o que eu posso ou não fazer? É muita pretensão este indivíduo querer cuidar da minha vida. Aliás, não só da minha vida, mas também da minha administração no Palmeiras”, analisou Leila. “Ele é presidente do Flamengo e deveria falar apenas sobre o clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa!”, criticou a dirigente.

Processo “totalmente independente”

Em entrevista ao podcast POD_i, comandado por Andréia Sadi, Leila rebateu a posição do presidente rubro-negro. A dirigente afirmou que não mantém qualquer relação comercial com Marcos Lamacchia e classificou a negociação como um processo “totalmente independente”. Ela ainda avaliou de forma positiva a possível entrada do enteado no futebol brasileiro.

Leila também respondeu a outra declaração de Bap, feita durante participação no Charla Podcast. Na ocasião, o presidente do Flamengo afirmou estranhar as escalas de arbitragem para partidas de Flamengo e Palmeiras. Embora tenha dito não possuir provas de favorecimento ao clube paulista, o dirigente alegou que os árbitros adotam um nível de tolerância “infinitamente menor” com a equipe rubro-negra.

“Só para refrescar a memória dele: quem foi favorecido pela arbitragem, e em uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, foi o Flamengo! O árbitro e o VAR cometeram um erro grave ao não expulsar o Pulgar pela entrada violentíssima que ele deu no Bruno Fuchs. Todos sabem disso, não adianta brigar com a imagem”, frisou a dirigente.

“Esta é a primeira vez que eu falo sobre o lance do Pulgar porque eu entendo que erro de arbitragem não pode servir de desculpa para uma derrota. Mas, já que o presidente do Flamengo insiste em fake news e chororô, eu sou obrigada a me manifestar, a defender o meu clube”, concluiu.



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