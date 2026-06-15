Tunísia demite técnico após sofrer goleada na estreia na Copa

A Federação de Futebol da Tunísia decidiu demitir Sabri Lamouchi, nesta segunda-feira (15), poucas horas após a goleada para a Suécia, em Monterrey, no México, pela estreia na Copa do Mundo de 2026. Afinal, os dirigentes tunisianos ficaram incomodados com a postura da equipe. Dessa forma, decidiram interromper o vínculo, segundo o jornalista francês Romain Molina.

A repercussão da derrota não foi bem recebida internamente. Assim, dirigentes da federação tunisiana manifestaram incômodo com a goleada, além da postura da equipe. A expectativa era de um jogo equilibrado, mas isso não se confirmou. Afinal, a Suécia dominou as ações desde o início e venceu por 5 a 1, sem dificuldades.

Sabri Lamouchi assumiu o comando da Tunísia no início deste ano, com a missão de organizar a equipe até a Copa do Mundo. O treinador, de 54 anos, comandou a seleção em apenas cinco partidas, com uma vitória, um empate e três derrotas. Antes da estreia no Mundial, a seleção tunisiana perdeu para Áustria e Bélgica em amistosos, além de empatar com Canadá e vencer o Haiti por 1 a 0.

Nascido na França, Sabri Lamouchi fez carreira como jogador em clubes franceses como Auxerre, Monaco e Olympique de Marselha. Ele também passou pelo futebol italiano, onde defendeu Parma, Inter de Milão e Genoa, além do futebol catari. Em 2012, iniciou a carreira como treinador pela Costa do Marfim, onde ficou até 2014.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.