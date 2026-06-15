Pedrinho rebate presidente do Flamengo: “Ninguém pediu a opinião”

Após o presidente do Flamengo ameaçar entrar na Justiça contra a possível venda da SAF do Vasco para o empresário Marcos Lamacchia, Pedrinho se manifestou. Em entrevista ao canal “Atenção Vascaínos”, o mandatário do Gigante da Colina rebateu Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Assim, ressaltou que não teme qualquer atitude do rubro-negro.

“Não sei se essa fixação do Bap em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida. Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor, e o Vasco não tem nada a ver com o pavor que o Bap tem dela (…) O certo não deixará de ser feito”, disse Pedrinho.

O Vasco negocia a venda da SAF para o empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa. O empresário, portanto, tem ligação familiar com Leila Pereira, presidente do Palmeiras e esposa de José. A situação, claro, gerou incomodo em Bap. Leila, aliás, já reforçou que não participa das negociações do enteado.

“O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida, com transparência, aos órgãos competentes, e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias, sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação. O novo investidor será anunciado em breve (…) Ninguém pediu a opinião do Bap”, completou o presidente vascaíno.

Entenda a polêmica entre Bap e Pedrinho

Em entrevista ao podcast “Charla Podcast”, no último sábado (13), o presidente do Flamengo manifestou incomodo com as negociações da SAF do Vasco. Dessa forma, Bap ameaçou levar o caso para a Justiça, caso o Cruz-Maltino conclua a operação com o empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira.

Bap contestou a operação e apontou possíveis irregularidades na estrutura do negócio. Ele destacou, principalmente, o que considera um potencial conflito de interesses. Afinal, a família da dirigente palmeirense mantém forte influência no cenário financeiro. Além disso, relacionou a operação a um empréstimo anterior feito ao Vasco pela Crefisa, no valor de cerca de R$ 80 milhões.

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