Esposa de Raphinha sai em defesa do atacante após críticas na Copa

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcada pelo empate em 1 a 1 com Marrocos, continuou repercutindo nas redes sociais. Como consequência, Raphinha passou a receber críticas de parte dos torcedores, que utilizaram as contas oficiais do atacante para fazer cobranças sobre sua atuação. Diante da situação, Natália Belloli, esposa do jogador, decidiu se manifestar publicamente.

Além disso, a influenciadora utilizou as redes sociais para rebater comentários direcionados ao marido e criticar a postura de internautas que, segundo ela, ultrapassam os limites das críticas esportivas.

“Vocês criticam as pessoas, destroem famílias, desejam o pior. Façam o mesmo que meu marido: levantem o rabo e vão trabalhar. Não adianta vir me rotular, pois isso não me afeta. Estou com ele desde os 14 anos e vocês não saem do nosso pé”, desabafou a influenciadora.

Natália, que atua como modelo e influenciadora digital, conhece Raphinha desde a adolescência. Os dois iniciaram o relacionamento quando ela tinha 14 anos e o atacante, 16. Na época, o jogador atuava em equipes de várzea de Porto Alegre sob o comando do pai dela. Recentemente, ela também saiu em defesa do marido após críticas relacionadas à participação dele no documentário Convocadas, da TV Globo.

Natália Belloli compartilha reflexão sobre apoio à Seleção Brasileira

Em meio às discussões após a estreia do Brasil no Mundial, Natália Belloli também compartilhou nos stories um texto que faz uma reflexão sobre o apoio à Seleção Brasileira durante a competição. Dessa forma, a publicação reforçou a importância de separar críticas esportivas do desejo de ver o país derrotado.

“É cafona torcer contra o Brasil. Você pode questionar, cobrar e exigir mais do país que você ama. Isso é cidadania e eu estou contigo, mas torcer contra nossa seleção no meio de uma Copa do Mundo é diferente. É como negar a nossa história, a nossa garra e a alegria que esse povo coloca dentro de uma camisa amarela”, diz o texto compartilhado pela influenciadora.

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