Japão dá exemplo com limpeza de vestiário e arquibancadas após estreia na Copa

O Japão voltou a dar exemplo de organização e respeito na Copa do Mundo de 2026. Após o empate por 2 a 2 com a Holanda, pela primeira rodada do Grupo F, a delegação deixou o vestiário do Estádio AT&T, em Dallas, completamente limpo e organizado. Além disso, os torcedores também se destacaram neste quesito ao limpar o estádio depois da partida.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram uniformes dobrados e separados, materiais devidamente guardados e um ambiente sem sinais da passagem dos jogadores e integrantes da comissão técnica. A seleção japonesa adota esse comportamento em competições internacionais para demonstrar educação e respeito pelos espaços utilizados.

A atitude não ficou restrita ao vestiário. Depois do apito final, torcedores japoneses permaneceram nas arquibancadas para recolher o lixo espalhado pelo estádio. Com sacos plásticos nas mãos, eles recolheram copos, embalagens e outros resíduos antes de deixar o local.

O gesto já faz parte da identidade da torcida e da seleção do Japão. Em diferentes torneios, jogadores, dirigentes e torcedores repetem a prática, que costuma receber elogios de adversários, organizadores e do público.

Dentro de campo, Japão e Holanda ficaram no empate por 2 a 2 em duelo válido pelo Grupo F da Copa do Mundo. Van Dijk e Summerville marcaram para a seleção holandesa, enquanto Nakamura e Kamada garantiram a igualdade para os japoneses. Por fim, a Suécia é líder da chave, pois goleou a Tunísia por 5 a 1.

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