Parreira, Lamouchi e mais: relembre técnicos demitidos em Copas

Demitir um técnico durante a disputa da Copa do Mundo é algo raro, mas já aconteceu algumas vezes. O caso mais recente trata-se de Sabri Lamouchi, da Tunísia, demitido após a goleada para a Suécia na estreia do Mundial de 2026. Contudo, há outros casos como o ex-treinador brasileiro Carlos Alberto Parreira, demitido da Arábia Saudita na edição de 1998.

Campeão mundial em 1994 e um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira comandou a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 1998. Contudo, o desempenho não aconteceu da forma esperada. Afinal, o treinador acabou demitido após as derrotas para Dinamarca e França. O auxiliar Mohammed Al-Kharashy assumiu o time para o último jogo da fase de grupos.

A Copa de 1998, aliás, ficou marcada na história pelo alto número de demissões. Além de Parreira, outros dois treinadores foram demitidos. Incluindo o comandante da Tunísia. Afinal, os tunisianos demitiram o técnico Henryk Kasperczak após a eliminação ainda na fase de grupos. Por fim, a Coreia do Sul demitiu o treinador Cha Bum-kun depois da goleada por 5 a 0 sofrida para a Holanda.

No geral, demissões durante a Copa são exceções. Normalmente, as federações preferem esperar o fim do torneio para avaliar o trabalho do treinador. Há outros casos de treinadores demitidos às vésperas do Mundial. Entre eles, o espanhol Julen Lopetegui, em 2018, desligado dois dias antes da estreia da Espanha por causa de um acerto com o Real Madrid.

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