Jornal espanhol questiona momento de Cristiano Ronaldo antes da estreia na Copa

Cristiano Ronaldo ainda não estreou na Copa do Mundo de 2026, mas já ocupa espaço de destaque na imprensa espanhola. Nesta segunda-feira (15), o jornal AS publicou uma análise com o título “Se busca: Cristiano” (“Procura-se: Cristiano”) e levantou dúvidas sobre o momento do atacante antes da estreia de Portugal contra a RD Congo, na quarta-feira (17), pelo Grupo K.

O texto concentra a análise no desempenho do camisa 7 nos amistosos preparatórios para o Mundial. Cristiano passou em branco diante de Chile e Nigéria, mesmo após criar boas oportunidades de gol. Nesse sentido, é um cenário incomum para um jogador conhecido por decidir partidas importantes com a seleção portuguesa.

Na avaliação do AS, a sequência sem marcar aumentou a expectativa sobre a atuação do atacante no Mundial. Afinal, aos 41 anos, Cristiano disputa sua sexta Copa do Mundo e tenta mostrar que ainda pode liderar Portugal em uma competição de alto nível.

Apesar das dúvidas levantadas pelo jornal, a publicação destaca que o craque mantém a condição de titular absoluto e segue como uma das principais referências da equipe comandada por Roberto Martínez. O AS também lembra que o craque chega ao torneio após mais uma temporada de números expressivos pelo Al-Nassr.

Portugal integra o Grupo K da Copa do Mundo ao lado de RD Congo, Colômbia e Uzbequistão. A seleção portuguesa fará a estreia nesta quarta-feira (17), em Houston, com a missão de confirmar o favoritismo e iniciar a campanha com vitória.

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