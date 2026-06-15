Ibrahimovic critica arbitragem e defende expulsão de Hakimi contra o Brasil

A entrada de Hakimi em Vini Jr no empate entre Brasil e Marrocos ganhou mais um crítico de peso. Afinal, Zlatan Ibrahimovic afirmou que o lateral marroquino merecia ser expulso e discordou da decisão do árbitro esloveno Slavko Vincic, que não aplicou qualquer cartão.

Dessa forma, a jogada ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo. Hakimi perdeu o tempo da bola, atingiu a perna do atacante brasileiro por cima e protagonizou um lance considerado de alto risco. Apesar da reclamação dos jogadores brasileiros, o árbitro esloveno Slavko Vincic não aplicou qualquer cartão ao defensor marroquino.

“Quando vi a jogada, minha primeira reação foi simples: o árbitro deveria intervir e expulsá-lo. Não se trata de reputação ou do momento do jogo, mas da segurança do jogador. O atacante passou por ele, o perigo era óbvio, e o contato veio tarde demais”, disse o atacante sueco.

Hakimi, um dos principais nomes da seleção de Marrocos e frequentemente apontado entre os melhores laterais do mundo, permaneceu em campo até o apito final da partida, que terminou empatada por 1 a 1.

Com um ponto conquistado, o Brasil ocupa a segunda colocação do Grupo C, ao lado de Marrocos. Assim, a Seleção volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti, na Filadélfia, em busca da primeira vitória na competição.

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