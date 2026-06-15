Felipão relembra 7 a 1 e revela bastidores da semifinal de 2014: “Catástrofe total”

A goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo (14), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo, reacendeu memórias dolorosas no torcedor brasileiro. Afinal, o placar repetiu o resultado da semifinal da Copa de 2014, quando o Brasil sofreu a mesma derrota para os alemães, que mais tarde conquistaram o título mundial.

Convidado do programa Seleção SporTV, o técnico da seleção brasileira naquele Mundial, Luiz Felipe Scolari, relembrou os bastidores da partida e classificou o jogo como uma “catástrofe”. De acordo com o comandante, no intervalo, quando o Brasil já perdia por 5 a 0, não havia muito a ser dito aos jogadores.

“Aquilo não se explica. Foi uma catástrofe total. Perdemos por 7 a 1 é um resultado atípico e que nunca mais vai acontecer entre Brasil e Alemanha”, destacou.

“Eu assumi a responsabilidade junto com a minha equipe de trabalho. Ir para o vestiário perdendo por 5 a 0, o que se diz para o atleta? Isso jamais passa na cabeça de nenhum técnico. Não tem muito o que dizer. Talvez se resguardar um pouco mais e tentar tirar o peso da responsabilidade dos atleta. Dar uma palavra de carinho e dizer que tudo o que foi feito, foi feito na melhor das intenções. Mas deu tudo errado e não era o nosso dia”, acrescentou Felipão.

Lembranças de 2014

Felipão também afirmou que não trocaria a derrota por 7 a 1 por uma eliminação anterior na competição. Ele lembrou que, nas oitavas de final, o Brasil avançou nos pênaltis contra o Chile, após uma bola no travessão no último lance da prorrogação.

O treinador destacou ainda que, nas quartas de final, a Seleção superou a Colômbia, em partida marcada pela lesão de Neymar. A campanha terminou na histórica goleada sofrida para a Alemanha na semifinal.

“Preferia tomar de 10, de 12…Não trocaria não. Porque tínhamos que cair para o Chile? Só para não perder de 7 a 1? Aquilo foi um desastre, mas não trocaria”, concluiu.

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