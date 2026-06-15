Real Madrid anuncia contratação do lateral-esquerdo Cucurella

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (15) a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella. O jogador, de 27 anos, estava no Chelsea, da Inglaterra, e assinou contrato por seis temporadas, até 30 de junho de 2032. Dessa forma, ele será apresentado oficialmente apenas após a Copa do Mundo de 2026.

“O Real Madrid C.F. e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que estará vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, publicou o Real Madrid.

O lateral-esquerdo era um pedido de José Mourinho, que vê no espanhol uma opção importante para disputar posição com Álvaro Carreras. A chegada de Cucurella, aliás, deve provocar mudanças no elenco. Afinal, nomes como Fran García e Ferland Mendy podem deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências.

Nascido na Catalunha, Cucurella começou a carreira no Barcelona. Sem espaço no clube catalão, portanto, acabou emprestado para o Eibar e Getafe, também da Espanha. Depois, foi para o Brighton, da Inglaterra, em 2021. Dessa forma, se destacou e entrou no radar do Chelsea, onde atuou entre 2022 e 2026.

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