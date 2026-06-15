Bélgica x Egito, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 15h

Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio de Seattle, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Mas, desde 15h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Christian Rafael estará no comando, com Diogo Martin comentários e Gabo Ferreira nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste jogo com a Voz do Esporte (de Brasília).

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