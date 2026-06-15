Bielsa rebate críticas do Flamengo sobre Arrascaeta: “Foi em consenso”

A convocação de Arrascaeta para a Copa do Mundo de 2026 ainda gera polêmica nos bastidores. Às vésperas da estreia do Uruguai, nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, o técnico Marcelo Bielsa rebateu as críticas do Flamengo sobre a preparação da seleção uruguaia. Afinal, o Rubro-Negro culpou os uruguaios pela nova lesão do jogador.

“Arrascaeta se incorporou à seleção e foi acompanhado desde o primeiro momento por uma pessoa que o acompanha (do Flamengo) em toda a carreira. Não se fez nada sem consenso com essa pessoa. Assumimos essa responsabilidade (pela lesão). Cada sessão, cada carga que recebeu, foi em consenso com a pessoa que o acompanha, que representava o corpo médico do Flamengo, e conosco”, disse Bielsa.

Arrascaeta teve a convocação colocada em dúvida por causa de uma fratura na clavícula direita durante uma partida contra o Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores. A lesão, portanto, exigiu cirurgia e um longo período de recuperação, gerando embate entre o Flamengo e a comissão técnica uruguaia. Mesmo assim, o meio-campista foi convocado para a Copa do Mundo.

Durante a preparação para a Copa, Arrascaeta finalizou o processo de recuperação da lesão na clavícula, mas sofreu uma lesão muscular na panturrilha. A situação, portanto, gerou apreensão no Flamengo. Mesmo assim, o meia permaneceu para jogar o Mundial. Em entrevista ao “Charla Podcast”, o presidente Bap culpou Marcelo Bielsa pelo novo problema físico. O treinador, no entanto, rebateu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.